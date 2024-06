Emirates Stadium, la storia della casa dell’Arsenal

di Redazione ZON

Inaugurato ufficialmente nel 2006, l’Emirates Stadium ha sostituito lo storico Highbury in qualità di nuova casa dell’Arsenal FC.

La decisione è stata maturata in virtù del fatto che il pubblico del club londinese con il passare degli anni è aumentato a dismisura, motivo per il quale la richiesta risultava essere troppo elevata a fronte di un impianto piuttosto piccolo e contenuto come l’Highbury.

Inoltre, c’erano il bisogno e la voglia di competere a livelli sempre più alti sia in campo nazionale che in campo internazionale, motivo per cui era necessario uno stadio di un certo livello, sempre più all’avanguardia.

Attualmente la stagione calcistica è terminata, ma tra qualche mese, quando inizierà la prossima annata di Premier League, sarà possibile acquistare online i biglietti per l’Emirates Stadium, così da godersi una partita dei Gunners nel cuore di Londra.

La costruzione dell’impianto all’epoca è costata ben 390 milioni di sterline, questo lo ha reso uno degli stadi più costosi al mondo in quel periodo. Tuttavia, quello del club è stato un investimento di grande successo, considerando i ricavi e la maggior capacità, oltre al conseguente maggior comfort.

Il design e l’atmosfera dell’Emirates Stadium

Ad impressionare in maniera piuttosto particolare è il design dell’Emirates Stadium, che si presenta come moderno e all’avanguardia.

Il lavoro dell’architetto HOK Sport è stato a dir poco eccezionale, perché è stato in grado di coniugare la bellezza alla funzionalità infatti, una delle caratteristiche per le quali lo stadio dell’Arsenal è famoso in tutto il mondo è la sua facciata di vetro e di acciaio, che ha come obiettivo quello di rappresentare l’ambizione e la modernità della società londinese.

Il design all’interno è altrettanto straordinario, i posti a sedere infatti sono disposti in modo tale da mantenere alta la qualità della visibilità per qualsiasi spettatore in qualunque angolo dell’impianto.

A proposito di spettatori, inoltre, la capacità dello stadio è di circa 60mila persone, il che lo rende una delle più grandi strutture adibite a certi eventi di tutta l’Inghilterra. Tutto questo rende l’atmosfera unica, anche perché i tifosi dell’Arsenal sono noti per essere dei supporters molto caldi e passionali.

La zona dell’impianto più nota in questo senso è senza ombra di dubbio quella che prende il nome di “The Clock End”, un settore all’interno del quale risiedono i tifosi più accaniti, che nel corso delle partite cantano, sventolano le loro bandiere e innalzano striscioni di vari colori.

Niente vuvuzelas però, le note trombette sudafricane che qualche anno fa sono state esportate in Europa sono state vietate, poiché interferiscono con annunci fondamentali come quelli di emergenza. Un altro modo di fare il tifo, da veri e propri signori.

Gli eventi più importanti andati in scena all’Emirates Stadium

Essendo lo stadio di una delle società di calcio inglesi più importanti del Paese, l’Emirates Stadium sotto questo punto di vista ha ospitato grandissimi eventi calcistici, dalle tante e importanti vittorie ottenute in Premier League fino ad arrivare a quelle maturate in altre competizioni come l’FA Cup e la Champions League.

Tra le altre, non possiamo non citare anche le partite della Nazionale che sono andate in scena in questo meraviglioso stadio, che si è perso, però, la famosa stagione degli Invincibili, quella del 2003-2004 che ha visto l’Arsenal chiudere il campionato imbattuto.

Tuttavia, parlare solo ed esclusivamente di eventi e di manifestazioni legati al calcio sarebbe assolutamente riduttivo, perché l’Emirates Stadium è stato sede di tante altre attività che hanno avuto luogo nel corso degli anni, come ad esempio vari concerti musicali.

Coloro che non sono mai riusciti a vedere alcune zone e alcune sale dell’impianto, possono farlo tramite le visite guidate che ogni anno vengono offerte direttamente dal club.

In questa maniera i tifosi avranno l’opportunità di visitare delle aree che fino a poco tempo fa erano accessibili solo ed esclusivamente ai giocatori, allo staff e ai membri della dirigenza. Inoltre, l’Emirates dà la possibilità ai propri visitatori di accedere a ristoranti, bar e negozi che si trovano proprio nei pressi dello stadio. Qui si possono effettuare acquisti sia prima che dopo le partite così da creare un’occasione per i tifosi per incontrarsi e per respirare l’aria amichevole degli altri fans dei Gunners.

Ormai sono passati quasi vent’anni dalla sua inaugurazione, ma con il passare del tempo l’impianto continua ad evolversi e a diventare sempre più all’avanguardia.

Una delle più recenti ed importanti novità, ad esempio, è stata la statua dedicata al fenomenale Thierry Henry, uno dei giocatori simbolo della storia di questo club. Questa statua, inaugurata ufficialmente nel 2011, ha come scopo quello di celebrare la strabiliante carriera del campione francese.