Baronissi, elezioni 2024: Antonio Santoro in campo al fianco di Anna Petta

di Rita Milione

Antonio Santoro, giovane imprenditore 39 enne di Sava ha deciso di scendere in campo in occasione delle prossime elezioni amministrative di Baronissi al fianco del candidato sindaco Anna Petta. “Baronissi è la mia casa, la vivo quotidianamente sin da bambino e ne conosco i lati positivi e negativi. Una Città dalle numerose potenzialità in parte già visibili e in parte inespresse. Da anni sono attivo nel sociale dove cerco di fare del bene e di aiutare senza protagonismo”, queste le parole dell’imprenditore Antonio Santoro.

Perché al fianco di Anna Petta

“Anna è una donna molto attiva e amata sul territorio di Baronissi che ha deciso di mettersi al servizio della comunità. In già tre mandati di vice sindaco di questa Città ha dimostrato compostezza, capacità di gestione e profonda serietà politica. Una persona capace di dialogare e ascoltare i cittadini in modo attento e prossimo alle necessità di tutti”.

Antonio Santoro ha poi voluto soffermarsi sulla sua candidatura nelle liste a sostegno di Petta: “Ringrazio sin da subito tutta la comunità baronissese e in particolare coloro che mi stanno sostenendo in questa sfida elettorale. Sono disponibile fin d’ora a parlare con tutti coloro che, provenendo dalla società civile, intendano avvicinarmi per chiedermi consigli o idee da poter portare all’attenzione del nostro gruppo di lavoro”.