Baronissi Fest, il 14 Luglio il concerto evento di Tony Tammaro

di Redazione ZON

Settimana ricca di appuntamenti per il “Baronissi Fest”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Baronissi. Giovedì 13 luglio, l’Accademia dello Spettacolo e del Musical proporrà “Le Notti d’Oriente” in un nuovo spettacolo liberamente ispirato a una delle più famose novelle de “Le Mille e una Notte”. Venerdì 14 luglio Tony Tammaro in concerto in un evento da non perdere organizzato dal Gruppo Le Muse. Tony Tammaro festeggerà a Baronissi i 30 anni di carriera e farà divertire il pubblico con il suo “La notte dei tamarri”.

Sabato 15 luglio, ancora spazio al musical con la compagnia “Teatro Mi(O) Diletto” che metterà in scena lo spettacolo “E che miseria!”. La settimana si chiuderà domenica 16 luglio con Miss Sud, concorso nazionale dedicato alla bellezza del mezzogiorno organizzato dall’Associazione Eventi Arte e Spettacoli. Tutti gli spettacoli in anfiteatro comunale “P. Daniele” avranno inizio alle ore 21.00.