Morgan Freeman, malore per l’attore: ecco le sue condizioni

di Antonio Jr. Orrico

Anche i più grandi, ogni tanto, si fermano. Morgan Freeman si è dovuto stoppare forzatamente e ha dovuto abbandonare il tour promozionale nel Regno Unito per la serie TV “Special Ops: Lioness“, disponibile su Paramount+. L’attore ha accusato un malore sul set. Stando alle prime notizie, si tratterebbe di un tipo di infezione contagiosa, come scritto anche dal Daily Mail. L’attore avrebbe dovuto essere sul set insieme a Nicole Kidman e Zoe Saldana.

Entrambe sono le nuove co-star del nuovo thriller di spionaggio di cui l’attore stesso sarà protagonista. Alla fine, però, quest’ultimo non è potuto partire proprio a causa dell’infezione. Le due attrici sono entrambe apparse nello show di Alex Jones, e si sono dette entrambe dispiaciute per la condizione dell’attore. Riguardo alle condizioni di salute di uno degli interpreti più famosi al mondo, un portavoce ha esposto alcune notizie.

“Morgan ha la febbre e il suo medico pensava che avesse un’infezione contagiosa, quindi ha annullato il suo viaggio. Ora sta bene.” ha dichiarato il portavoce. Come è noto, Morgan Freeman combatte anche contro la fibriomialgia. La nuova serie TV che vede come protagonista l’interprete è ambientata nel mondo della CIA, segue la vita della marine Joe (interpretata da Zoe) mentre segue il programma, realmente esistente, The Lioness, al fine di prepararsi alla lotta contro il terrorismo.

La serie è stata scritta da Taylor Sheridan, che ha scritto tra gli altri Sicario, Hell or High Water, I segreti di Wind River e Soldado. Nel cast, oltre a Saldana e Kidman, sono presenti anche Laysla de Oliveira e Michael Kelly.