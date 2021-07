Sui social spunta un video di una ragazza fino ad ora rimasta nell’ombra lontano dai riflettori: parliamo di Bella Cruise, figlia di Tom e Nicole Kidman

Quando nel lontano 1989 la coppia Cruise-Kidman fece la sua prima apparizione in pubblico, sembrava una favola destinata a durare in eterno. Ma spesso, anche le storie d’amore più belle possono finire. Ma permangono i ricordi di quell’amore passato: stiamo parlando dei loro due figli Connor e Isabella “Bella” Cruise, entrambi adottati. Proprio quest’ultima, rimasta lontana dal mondo dei due genitori, i social li utilizza solo per condividere solo le sue opere d’arte. Ma questa volta ha faccio un’eccezione: in occasione della semifinale Inghilterra-Danimarca, la ventottenne, ha postato nelle sue Stories un video in bianco e nero che la immortala mentre la partita prima che la sua squadra del cuore, vincesse 2-1 ai supplementari.

Potrebbe interessarti:

“La mia faccia durante i tempi supplementari… incrociamo le dita“, ha scritto commentando la sua espressione preoccupata, con tanto di emoji con bandiere bianca.

Bella, all’epoca della separazione dei due divi, scelse di vivere col padre, entrando anche lei a far parte di Scientology, tanto da esserne diventata qualche anno fa anche un auditor, cioè colui che si occupa della consulenza spirituale (o auditing). Anche suo fratello Connor è un membro di alto rango di Scientology.

Nicole Kidman invece coi figli maggiori non ha praticamente più contatti dai tempi del divorzio da Tom Cruise. Ma resta dalla loro parte, seppur in silenzio e da lontano: «So che darei al 150% la mia vita per i miei figli, che ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno fatto la scelta di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli. Io voglio essere davvero un esempio di tolleranza. E voglio dimostrare che non importa quello che tuo figlio fa. Importa che sappia di essere amato e che tu per lui ci sarai sempre» ha dichiarato qualche tempo fa.