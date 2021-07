Emma Marrone si concede una giornata in barca, in bikini: le foto su Instagram fanno impazzire i suoi fan

Emma Marrone si rilassa al mare, dopo le ultime fatiche live di questi mesi. E lo fa in barca, insieme all’amica-manager Francesca Savini. Nonostante la pandemia abbia bloccato quasi interamente il mondo dei cantanti e degli artisti in generali, la cantante salentina non si è mai persa d’animo ed ha continuato a lavorare.

Dopo il duetto con l’amica Alessandra Amoroso sulle note di Pezzo di cuore, ha lavorato al Fortuna Tour che l’ha portata ad esibirsi sul palco dell’Arena di Verona, con delle serate speciali durante le quali ha ripercorso dieci anni di carriera.

Nel frattempo, ha fatto la sua comparsa in A casa tutti bene – La serie, di Gabriele Muccino, ed ha anche pubblicato Best of, contenente alcuni dei suoi più grandi successi e il duetto con Loredana Bertè.

Emma, in costume, un look total nature ed i lunghi capelli bagnati dall’acqua, ha incantato i suoi fan, dopo aver pubblicato foto e video della giornata relax. “Felice come una bambina di 9 anni. Sempre grata”, scrive come didascalia sotto gli scatti. La Favini ha poi pubblicato un video in cui la cantante sfoggia anche alcuni dei suoi tatuaggi più belli. Pioggia di like e commenti da parte dei fan, e non solo. Anche Elisabetta Canalis con un “Aaaaaazzzz”, ha voluto commentare gli scatti postati.