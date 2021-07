Oggi pomeriggio a Londra si giocano le semifinali di Wimbledon. Berrettini scenderà in campo contro Hurkacz, poi Djokovic-Shapovalov

Il torneo di Wimbledon volge verso la conclusione. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14:30 si giocano le semifinali. Dei quattro giocatori rimasti, solo Djokovic ha già raggiunto la semifinale in passato, avendo vinto lo Slam cinque volte. Per Shapovalov ed Hurkacz, è la prima semifinale Slam in carriera, mentre Berrettini già nel 2019 arrivò tra i migliori quattro agli US Open.

L’azzurro sarà il primo a scendere in campo oggi a Wimbledon, contro il polacco Hurkacz. Nel corso del torneo, Berrettini ha perso soltanto due set, all’esordio con Pella e nei quarti di finale con Aliassime. Il polacco invece ha perso due set nella sfida vinta 3-2 con Medvedev, ma poi ha sconfitto nettamente un Federer lontano parente del giocatore che ha trionfato otto volte sui prati verdi di Wimbledon.

Più affascinante la seconda semifinale tra Djokovic e Shapovalov. Il serbo naturalmente parte favorito, ma il canadese, con il suo gioco offensivo e rischioso, può mettere in difficoltà il n.1 del mondo. Dall’inizio del torneo, Djokovic ha perso soltanto un set, all’esordio con Draper, ma nel resto del torneo ha mostrato una netta superiorità rispetto ai suoi avversari. Contro questo Shapovalov, però, il serbo dovrà alzare il livello del proprio gioco per conquistare la finale di Wimbledon.