Salerno, rischio malattie: multe fino a 500 euro a chi da cibo ai piccioni

di Rita Milione

Il Primo Cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto – come riporta Salerno notizie – il divieto assoluto di dar da mangiare ai piccioni, perché c’è il rischio che il volatile sia portatore di molte malattie tra le quali: salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite e tubercolosi. I trasgressori pagheranno una multa che può arrivare fino a 500 euro.

“Sul territorio comunale – si legge nella ordinanza emanata dal sindaco Napoli – è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani e volatili selvatici, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi o posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi“.