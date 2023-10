Baronissi, festa provinciale dell’Unità: l’intervento della Consigliera Elisa Galdi

di Rita Milione

Ieri, giovedì 6 ottobre, alla festa provinciale dell’Unità che si è svolta a Baronissi, nell’ambito dello spazio di discussione “il PD a difesa delle donne” è intervenuta anche il cons. Avv. Elisa Galdi, Consigliere di maggioranza del comune ospitante.

La Consigliera ha animatamente condotto il dibattito incentrato sulla “condizione della donna”: “così asserendo la condizione della donna è questo foglio di carta bianca su cui ella deve cercare di costruire la sua condizione, sapendo che sarà difficile, tortuoso, che dovrà lavorare il doppio per vedersi riconoscere la metà, dovrà superare pregiudizi e stereotipi.. ma dovrà provarci e riprovarci, cadendo, fino a giungere alla condizione auspicata.. e, se da sola, non riuscirà ecco che dovrà sopperire questo foglio manoscritto in cui ho appuntato un elenco di servizi e strutture che le Istituzioni devono mettere a punto, offrendo servizi di conciliazione famiglia lavoro, sportelli di inserimento/reinserimento lavorativo, servizi di incrocio domanda offerta lavorativa.. solo allora la donna potrà dire di aver costruito la sua condizione LIBERA e VOLUTA.

Altrimenti, se non sarà messa in queste condizioni, avrà solo solo costruito una condizione di ripiego e di riflesso.. io non ho conosciuto donne non coraggiose, non determinate, TUTTE le donne lo sono, quel che può fare ed aver fatto la differenza sono le condizioni a contorno favorevoli o sfavorevoli allo slancio, l’aiuto o il mancato aiuto nella gestione dei propri figli/genitori anziani/disabili.. le Istituzioni devono lavorare per rendere queste misure reali sul territorio, migliorarle e non lasciarle su carta.. nel mio percorso politico ci si è mosso su questo punto ma non ci si deve fermare, va migliorato e potenziato“.