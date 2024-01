Baronissi, gli obiettivi del Sindaco Valiante

di Rita Milione

Giunto all’ultimo anno del suo mandato, il Primo Cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, sinteticamente ha ripercorso – come riporta il quotidiano Le Cronache – gli ultimi cinque anni di amministrazione, con sguardo rivolto alle elezioni amministrative della prossima primavera per il rinnovo del consiglio comunale.

Di seguito le parole del Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: “Siamo giunti all’ultimo anno del mio mandato, ormai decennale. Tra cinque mesi si andrà alle elezioni, dove i cittadini eleggeranno un nuovo sindaco e una nuova amministrazione. Vorrei soffermarmi sulle tante opere realizzate in questi cinque anni cercando di fare una sintesi. Parto innanzitutto dal bilancio economico-finanziario, la cui approvazione è stata sempre garantita in maniera puntuale e rigorosa.

“Abbiamo assunto nell’ultimo anno e mezzo 23 nuovi impiegati, anche in sostituzione delle risorse umane andate in pensionamento. Nel sociale abbiamo promosso con convinzione lo slogan “Avanti chi è indietro”, che non è solo uno slogan, ma un’azione concreta a favore dei più bisognosi, con una programmazione realizzata a braccetto con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, l’organismo che offre i servizi sociali. Per quanto riguarda l’Ambiente, abbiamo avuto grande attenzione per la pulizia del nostro territorio. Proverbialmente Baronissi è definita una “Città Giardino”, con tanti parchi che vengono curati nei minimi particolari.

“Per il nuovo anno dobbiamo realizzare ancora tante opere importanti, come la consegna di Città della Medicina, della quale si stanno completando le opere infrastrutturali, che verrà aperta a breve. Stiamo lavorando anche per il contenuto di Città della Medicina. Tra qualche settimana verrà consegnato l’asilo nido di Antessano”.