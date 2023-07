Baronissi, in consegna gli avvisi per il ritiro delle carte solidali

di Rita Milione

Sono 826 le famiglie di Baronissi beneficiarie della carta solidale “Dedicata a Te”, individuate dall’INPS in linea con i criteri e le modalità indicate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune di Baronissi – attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – sta provvedendo a recapitare alle famiglie aventi diritto una lettera con le istruzioni per il ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali.

“La carta sarà disponibile negli uffici postali – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – per ritirarla, il beneficiario dovrà andare in Posta con documento d’identità, codice fiscale e la lettera ricevuta dal Comune. Con gli uffici abbiamo accelerato il più possibile l’istruttoria per consentire ai cittadini di ritirare in tempi rapidi la card prepagata. Nella prima giornata abbiamo consegnato già 250 lettere con codice ad altrettanti beneficiari, avvisati dal Comune tramite APP IO o telefonicamente. Nei prossimi giorni continueremo speditamente la consegna”.

La misura prevede un contributo economico per nucleo familiare di 382,50 euro, erogato attraverso la Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, prepagata e ricaricabile. La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa ed è destinata alle famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro e che non usufruiscono di altre forme di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione, altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Questi due requisiti sono necessari, ma non sufficienti: occorre anche, infatti, che le famiglie siano composte da almeno tre persone. Tra queste, le famiglie con almeno un figlio nato dopo il 2009 hanno la precedenza su quelle con un figlio nato dopo il 2005. Seguono gli altri nuclei con almeno tre componenti.