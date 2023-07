Pontecagnano, finanziato il progetto Literary & Social Hub

di Rita Milione

Il Comune di Pontecagnano Faiano è stato ammesso al finanziamento inerente all’avviso pubblico Giovani in biblioteca 2022 emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un riconoscimento importante, che premia la presentazione di un progetto innovativo e creativo, dal titolo Literary & Social Hub, concepito per identificare ed erogare servizi strategici, allestire spazi ed attuare interventi che rispondano in modo innovativo ed attuale alla domanda della cittadinanza giovanile.

L’importo totale del fondo sarà di 150.000 euro, che saranno opportunamente utilizzati per avviare un percorso di partecipazione rivolto a giovani under 35 in forma singola o associata anche attraverso la creazione di microimprenditorialità e di attività ricadenti nel Terzo Settore.

Con Literary & Social Hub si vuole sostenere il coinvolgimento di ragazze e ragazzi di aree ed estrazioni diverse chiamati a condividere uno spazio fisico comune, che possa anche includere categorie di soggetti maggiormente svantaggiati quali neet e immigrati e che punti a creare condizioni ottimali per potenziali coworker.

L’obiettivo è quello di coinvolgere almeno 350 utenti nell’ambito delle attività pianificate e più puntualmente: animazione territoriale, laboratori, concorsi di idee, servizi di orientamento.

Particolarmente soddisfatto l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili ed all’Associazionismo Dario Vaccaro, che così si è espresso sul tema: “Poche ore fa abbiamo consegnato al Forum dei Giovani uno spazio ampio, funzionale e centrale, per dotare le ragazze ed i ragazzi del territorio di un’area in cui condividere incontri, dibattiti, ricerche e favorire il raccordo tra le aggregazioni e le istituzioni locali.

Ora, invece, apprendiamo con enorme orgoglio della possibilità di concretizzare l’ambìto progetto di un luogo condiviso, che diventi punto di incontro tra realtà e posizioni diverse. Raggiungendo questo traguardo, potenziamo le opportunità dei giovani e per i giovani, consapevoli che non sarà mai abbastanza lavorare in una visione prospettica più ampia, che riconosca il ruolo, e spesso anche le difficoltà e le fragilità, delle nuove generazioni. Stiamo seminando con passione e lungimiranza; non vediamo l’ora che anche questo sogno diventi realtà. Non possono mancare i più veri ringraziamenti alla squadra che ha lavorato alla realizzazione di questo contenitore di idee e prospettive: insieme si raggiungono anche le mete all’apparenza inarrivabili”.

“Un’altra bella notizia per i giovani, le donne, per gli immigrati e per tutte le persone, in generale, che vogliano crescere sotto il profilo culturale, interpersonale ed economico. Non possiamo che essere fieri di questa ulteriore tappa, che condurrà ad una rigenerazione ambientale, tecnologica e sociale e che farà da traino ad altre azioni similari, concepite come buone pratiche da attivare se si intende realmente consegnare nelle mani delle ragazze e dei ragazzi una possibilità altra rispetto a quelle tradizionali. Il nostro compito resta quello di proporre soluzioni a problemi reali, quali l’isolamento, la dispersione scolastica, la mancanza di spazi e di stimoli giusti per intraprendere strade di impresa, di successo, di impegno politico e civile. Anche questo sarà un percorso in salita, carico di grandi sforzi e responsabilità, tuttavia esso sarà condiviso con partner importanti, quali gli organismi e le associazioni del territorio che si pongano fra le maggiori finalità quella di valorizzare le capacità dei giovani ed orientarle verso l’autonomia e la capacità di produrre valore e lavoro”, ha inoltre dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.