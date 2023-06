Baronissi, inaugurazione seconda edizione di “Libro Aperto”

di Rita Milione

Appuntamento fino a domenica 11 giugno con il Festival della Letteratura per Ragazzi, anticipato domattina all’Università degli Studi di Salerno da un seminario d’eccezione dedicato all’innovazione applicata alla lettura. Manca pochissimo all’inaugurazione ufficiale di Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi: a partire da domani 9 giugno e fino a domenica 11 giugno oltre 800 giurati – insieme a pubblico, famiglie e 30 tra le eccellenze del panorama letterario italiano per bambini e adolescenti – si divertiranno tra le strade e i luoghi di Baronissi, per dare vita alla manifestazione realizzata dall’Associazione Libro Aperto e promossa da Comune di Baronissi, Impronte Poetiche e Wave Tribe srl.

L’evento sarà anticipato domattina da un seminario ospitato dall’Università degli Studi di Salerno e dedicato al rapporto non solo tra la lettura e le nuove tecnologie ma anche alle sfide che questa unione pone nel mondo della didattica. La tavola rotonda, realizzata grazie alla collaborazione con il dipartimento DISUFF e in sinergia con la Prof.ssa Paola Aiello e il Prof. Leonardo Acone, vedrà – dopo i saluti istituzionali del Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’UniSa, e del Dott. Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi – gli interventi del Prof. Stefano Di Tore, della Dott.ssa Antonella D’Ercole, della Prof. Angela Albarano, Docente di Italiano e Storia, event manager e direttrice e fondatrice di Libro Aperto e degli scrittori Manlio Castagna e Gianluca Caporaso.

L’inaugurazione ufficiale domani pomeriggio alle 16.30 in Aula Consiliare di Baronissi con la Direttrice Artistica del Festival Angela Albarano, il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, Lucia Fortini, Assessore alla Scuola e alle Politiche Sociali della Regione Campania, Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania, Anna Petta, Vicesindaco di Baronissi.

A seguire, alle ore 17:00, nella Sala San Francesco del Convento della Santissima Trinità, i giurati saranno accolti anche dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia, da Alfonso Farina assessore all’Ambiente del Comune di Baronissi, da Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Consigliere delegato alle Politiche Culturali della Provincia di Salerno e da Maria Concetta Dragonetto, Presidentessa dell’Associazione Impronte Poetiche e poetic ambassador di Libro Aperto Festival.

Tanti gli appuntamenti speciali in programma, a partire dalla presentazione, sempre alle 18.00, nella Sala Consiliare di Baronissi, della presentazione di “Favolette”, edito da Feltrinelli: Libro Aperto avrà l’onore di accogliere, infatti, Gianmario Siani – Presidente della Fondazione Giancarlo Siani e nipote dell’indimenticato giornalista napoletano ucciso dalla camorra nell’85 – per presentare la raccolta di favole, firmate da grandi autori e autrici come Maurizio De Giovanni e Chiara Gamberale. Un progetto non solo editoriale ma anche sociale: per ogni copia venduta ne viene regalata una a bambini e bambine tramite ospedali pediatrici. Contemporaneamente nella Villa Comunale, realizzata con il contributo di Igiene Urbana Evolution, ci sarà la presentazione di “Draconis Chronicon”, l’ultimo volume edito da Mondadori dello scrittore, regista e sceneggiatore Manlio Castagna, autore di fantasy e thriller young adult di grande successo. L’appuntamento sarà condotto dal gruppo di lettura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82 di Baronissi. A seguire il Parco della Rinascita ospiterà alle 19.00 la presentazione de “Il Rinomato catalogo Walker & Dawn” (Mondadori) e firmato da Davide Morosinotto, premiatissimo autore, tradotto in 25 lingue e vincitore del Super Premio Andersen nel 2017: insieme a lui i book ambassador della I B dell’Istituto Comprensivo T. Tasso di Salerno e il gruppo di lettura La tribù delle 123 storie della libreria Masone Alisei di Benevento. Nella Sala San Francesco del Convento della Santissima Trinità, invece, sempre alle 19.00, Lorenzo Marone – firma prolifica non solo del mondo editoriale ma anche di testate come Repubblica e Stampa – presenterà “Le madri non dormono mai” (Einaudi), struggente romanzo corale che si interroga sul significato della libertà.

Al Parco della Rinascita, infine, appuntamento speciale domani sera con Giovanna Sannino, attrice rivelazione della serie “Mare Fuori”, che alle 20.30 incontrerà i ragazzi delle giurie nell’evento condotto da Manlio Castagna e che riceverà il premio Special Talent Libro Aperto Festival 2023.

Libro Aperto Festival è patrocinato da

Ministero del Turismo, Comune di Baronissi, Regione Campania, Provincia di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Spot e Salute Campania, CONI, AFSI – Alta Scuola di Formazione Insegnanti e il Dott. Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Campania

Grazie a tutti i preziosi partner che sostengono l’iniziativa:

Igiene Urbana Evolution Srl, McDonald’s di Fisciano-Nocera, Gruppo Iren, All4Labels, Gruppo Noviello, Myes – My English School Salerno, Original Marines, Cartesar, Ters, Decathlon di Montecorvino Pugliano, Officine Sostenibili, AIB – Associazione Italiana Biblioteche, Zeus, Società Storia Patria Salerno, Centrale del Latte di Salerno, Conad di Baronissi, Il Punto ODV di Baronissi, Nucleo Comunale della Protezione Civile di Baronissi, Pro Loco di Baronissi, Associazione Per Niente Facili, Forum dei Giovani di Baronissi, Argo Service Srl, Studio76 Music Academy, AIL Salerno – Delegazione Tony De Martino di Baronissi, Gruppo Scout Agesci Baronissi 1, Lega Navale italiana Salerno, Thunders Salerno, Fisciano Baseball&Softball, Cinema Teatro Charlot Auditorium