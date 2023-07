Baronissi: incidente per uno scooter nei pressi del corso

di Attilio Senatore

A Baronissi due scooter di piccola cilindrata sono rimasti coinvolti in un incidente nei pressi del corso principale. I soccorsi del Punto di Baronissi subito si sono recati sul posto, entrambi i ragazzi alla guida dei ciclomotori non hanno riportato ferite gravi.

L’incidente

Non si conoscono ancora con esattezza le dinamiche dell’incidente che ha visto coinvolti due motorini in ogni caso non ha, per fortuna, causato conseguenze gravi conseguenze ai conducenti.