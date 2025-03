Baronissi, interdizione del traffico su via Don Minzoni per lavori fognari il 14 e 15 marzo 2025

di Redazione ZON

Baronissi – Il Comune di Baronissi ha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 27 del 13 marzo 2025 per regolamentare il traffico su via Don Minzoni in vista dei lavori di riparazione della rete fognaria, previsti per le giornate del 14 e 15 marzo 2025.

Durante tali interventi, la circolazione veicolare e la sosta saranno vietate lungo via Don Minzoni, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di entrambe le giornate. Contestualmente, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.

Per garantire la sicurezza dei cittadini e agevolare la viabilità, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. La RFI avrà il compito di predisporre l’adeguata segnaletica stradale, vigilare sullo svolgimento dei lavori e assicurare la protezione della sicurezza pubblica e privata durante l’intervento.

Al termine dei lavori, la segnaletica temporanea sarà rimossa e la normale circolazione verrà ripristinata. Chiunque non rispetti l’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.