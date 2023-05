Baronissi: Circolo Fratelli d’Italia contro lo spreco delle risorse del comune

di Chiara Gioia

Le scorse settimane l’amministrazione Comunale di Baronissi ha inaugurato, naturalmente in

pompa magna come è ormai abitudine consolidata, il nuovo Parco giochi “Paperino” ubicato in via

Einaudi quartiere Nuova Irno.

Il Circolo Fratelli d’Italia Baronissi mette però in evidenza l’enorme sperpero di denaro pubblico e

l’incapacità amministrativa che ha caratterizzato tutta la vicenda.



“Un’area di 1600 metri quadrati…con giochi multifunzione …una “pista” per l’educazione stradale”

così esordisce l’amministrazione, addirittura (aggiungiamo noi) con “aree riservate ai genitori “.

Non bastava aver dismesso un parco in una zona per fare un parcheggio a suffragio delle attività

commerciali, parcheggio nato tra l’altro a poca distanza da un altro, si è dovuto “sacrificare”

sull’altare della viabilità e delle infrastrutture del futuro, alberi robusti, che sicuramente non

rischiavano di cadere giù al primo violento temporale.



Tutta la vicenda attorno al parco Paperino lascia dell’amaro in bocca. Si è proceduto alla inaugurazione di un parco, privo di servizi igienici, in un’area dalle ombreggiature insufficienti se non proprio inesistenti, impraticabile da tante mamme e bambini già in questo maggio anomalo anche nelle tarde ore pomeridiane, figurarsi con l’avvento della stagione estiva quando sarà fruibile per poche ore al giorno, quelle serali.

Sembra un dettaglio apparentemente di poco rilievo, ma quando si progetta un parco a misura di bambino vanno preventivate anche queste necessità per la migliore fruibilità del bene a predisposto a favore della comunità tutta. Tuttavia, la cosa che appare inaccettabile, è sicuramente l’assenza di giostrine e di percorsi dedicati ai bambini con disabilità.



La Convenzione ONU stabilisce che giocare è un diritto fondamentale di ogni bambino. Un parco pubblico progettato nel 2023 deve essere inclusivo, i bambini devono poter giocare insieme senza

distinzione. I giochi inclusivi sono attrezzature realizzate per lo svolgimento delle attività ludiche da

parte dei bambini, utilizzabili da tutti a prescindere delle loro abilità. Un parco inclusivo è progettato per accogliere tutti i bambini senza distinzione alcuna, in un’ottica di inclusione universale, dovrebbe essere dotato di una pavimentazione idonea per i più piccoli e di alberi per consentire almeno qualche zona d’ombra!



Per il coordinatore cittadino di fratelli d’Italia, Tony Siniscalco, la vicenda non fa altro che corroborare la tesi di una Amministrazione sorda. Sorda perché non attenta alle esigenze dei commercianti, il parco pollicino non andava spostato; sorda perché non attenta alle esigenze dei bambini TUTTI! Tale sordità dopotutto è la conseguenza di un’amministrazione “da poltrona “e non da contatto con il territorio, con le persone che lo vivono ogni giorno!



Se gli amministratori, il Sindaco, avessero visitato i parchi esistenti ascoltando le istanze di genitori

su cosa potesse essere utile e funzionale anche in un luogo deputato ad attività ludiche, probabilmente questo ennesimo “inciampo” non ci sarebbe stato. Peccato però che le conseguenze di questa corsa all’inaugurazione dell’ultima piazza, strada, aiuola che sia, questa volta sono tutte a carico e discapito dei piccoli cittadini di Baronissi. Fratelli d’Italia non solo denuncia questi fatti, ma invita l’amministrazione tutta a rimodulare la fruizione dello spazio adibito al parco giochi “Paperino “, perché diventi, nei limiti del possibile, un luogo al servizio esclusivo dei bambini, tutti i bambini.