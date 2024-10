Baronissi, perseguita l’ex moglie: 48enne arrestato

di Redazione ZON

Come comunicato dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno alla Redazione, si rende noto che sabato 5 ottobre 2024, a Baronissi, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nei confronti di un 48enne del posto per “atti persecutori” nei riguardi della ex moglie.

L’uomo non accettando la fine della relazione sentimentale avrebbe vessato e perseguitato la vittima.

L’ordinanza è stata emessa nel rispetto della presunzione di innocenza e eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili.