Nocera Superiore, madre e figlio arrestati per spaccio

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 3 ottobre, a Nocera Superiore (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato madre e figlio del luogo, rispettivamente di 56 e 32 anni, indagati per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” del tipo cocaina per un peso di circa 110 grammi, rivenuta nella loro abitazione a seguito di perquisizione, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 6.000 euro in contanti.