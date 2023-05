Baronissi: giovedì 18 maggio presentazione de “Il diario del priore”

di Chiara Gioia

Nuovo appuntamento per la rassegna i “Giovedì del libro” organizzato dal Comune di Baronissi al Museo Frac. Giovedì 18 maggio, alle ore 18.30, sarà presentato il “Diario del Priore” (Graus editore) del giornalista e critico d’arte Vito Pinto. Il Diario del Priore è un appassionato romanzo storico che narra la ricerca di una coppa d’argilla (il Santo Graal?) sulla scia del diario di un priore benedettino di Castellabate ritrovato da un professore emerito dei tempi moderni. Il romanzo di Vito Pinto è un percorso attraverso la storia e il mistero, una ricerca verso il punto in cui la ricerca della verità scientifica, delle testimonianze, incontra la strada della fede.

L’autore

Vito Pinto, giornalista, ha iniziato la sua attività come redattore de “L’Amico di Vietri”, quindicinale al quale collaborava anche Giuseppe Prezzolini, e come corrispondente del quotidiano “Il Tempo” di Roma. Ha collaborato con diversi periodici ed è stato direttore responsabile di emittenti televisive e di giornali. È studioso della ceramica, in specie di quella di Vietri sul Mare, ed è autore di diverse pubblicazioni sull’arte e sul territorio. È stato curatore di numerose mostre in Italia e all’estero.