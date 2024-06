Baronissi, Valiante si dimette dalla presidenza di “Valle Dell’Irno”

di Antonio Jr. Orrico

Gianfranco Valiante ha comunicato in data odierna le dimissioni dalla carica di presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”.

“Il mandato non è di immediata scadenza né legato al ruolo di sindaco, ma ritengo che l’azione politica del Consorzio Sociale non possa prescindere dall’impegno e dal contributo degli amministratori locali che, sono certo, vorranno proseguire un percorso di eccellenza, che nel nostro corso è stato sempre votato al sostegno autentico del precariato e della fragilità. Un ringraziamento sincero ai sindaci dell’Ambito – Antonio Conforti e Franco Gismondi, Gianni Iuliano, Giorgio Marchese, Vincenzo Sessa e Antonio Somma – che nei cinque anni di Presidenza mi hanno sempre sostenuto in maniera leale e collaborativa permettendo all’Ente il conseguimento dei risultati che ci eravamo insieme prefissi.” precisa Valiante.

“Abbiamo mandato in soffitta il vecchio Piano di Zona dando vita nella valle dell’Irno al primo Consorzio sociale che si occupa di welfare in maniera stabile, efficace e trasparente. Abbiamo dato al Consorzio una sede prestigiosa in grado di rispondere alle esigenze di tante famiglie su un territorio molto vasto e dalle articolate esigenze. Insomma, abbiamo rivoluzionato il modo di fare assistenza sul territorio. Il mio saluto, colmo di gratitudine, va al management aziendale e in particolare a tutti gli impiegati che hanno sempre fornito la migliore collaborazione. A tutti va il mio augurio di ogni soddisfazione professionale.” ha poi concluso.