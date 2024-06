Salerno, sosta selvaggia nel centro storico: week-end da incubo

di Antonio Jr. Orrico

Salerno in un incubo. La sosta selvaggia, ormai fenomeno che si ripresenta periodicamente, ha cominciato ora la proliferazione anche d’estate, distruggendo tutto il week-end. Nel centro storico della città, tantissime auto si sono quasi sovrapposte per avere la possibilità di parcheggiare. Contemporaneamente, inoltre, si è sviluppato anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi degli stabilimenti balneari. In città è stato un altro fine settimana da dimenticare per residenti e bagnanti.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, a Salerno vi erano almeno tre posteggiatori fuorilegge, i quali hanno preso di mira i salernitani diretti ai lidi di via Allende e a Torrione, nei pressi de La Carnale. L’allarme è scattato già dalle 9 da via Bandiera, via Allende e viale De Marco dove i posteggiatori sono ritornati ad istituire un presidio illegale che ha finito per trasformare in un calvario l’arrivo in auto all’esterno degli stabilimenti balneari dei tanti salernitani che hanno affollato l’estrema zona orientale.

Sabato sera, di contro, è stata la sosta selvaggia a dilagare, specie nel Centro storico della città. Auto e scooter davanti ai portoni a Largo Campo. Parcheggi creativi a Largo Plebiscito. Doppia fila in via Trieste. Super lavoro per gli agenti della polizia municipale che hanno proceduto alla rimozione forzata di diversi veicoli.