Baronissi, Visionnaire24 celebra Gianni Celati: omaggio teatrale con Elena Bucci e Claudio Morganti al Museo FRaC

di Redazione ZON

Visionnaire24 continua il 30 agosto, alle ore 20:30, con un omaggio teatralizzato allo scrittore e critico letterario Gianni Celati con l’attrice Elena Bucci e l’attore Claudio Morganti (nella foto) che si riuniscono e mettono in scena questo testo apposta per visionnaire24.

Narrazioni tra cinema documentario, musica e teatro Edizione IV

Tema: la Perdizione

Dove? Al Museo FRaC di Baronissi (SA) – Terrazza degli aranci

Omaggio allo scrittore e critico letterario GIANNI CELATI: La Recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Saliceto

Una lapide posta sopra il portone del municipio di Rio Saliceto riporta queste parole: “RIO SALICETO – che cacciò il mostro nazifascista – da queste terre da queste case – da questo pane da questo sangue – GIURA – ai sette figli annientati nei lager – ai ventuno caduti combattendo – per la certezza dello splendido aprile – di lottare unito come ieri come sempre – perché il mostro non torni”.

“Invece nel teatro comunale “Montanari” le balaustre dei loggiati contengono pannelli lignei del pittore Luigi Pillitu e non raffigurano mostri ma musicisti e commedianti. È proprio sul palcoscenico di questo teatro che, nel 1988, il grande attore Vecchiatto e sua moglie Carlotta salgono per l’unica (ed ultima!) recita italiana. Ma le cronache riportano che nel 1988 il teatro Montanari era chiuso al pubblico! Chiuse infatti nel 1970 e riaprì completamente restaurato nel 1993, anno della morte di Attilio Vecchiatto. (Beffardo destino!). Dunque Vecchiatto, nell’ormai lontano ’88 sbagliò davvero luogo, come spesso lui ripete a sua moglie nel testo di Celati? La mia ipotesi è che forse, l’impresario Normanno Gobbi organizzò la recita all’interno dei locali del centro culturale intitolato all’industriale Wildmer Biagini e non nel teatro comunale! Ecco spiegata l’assenza totale di pubblico, il vuoto siderale di fronte al quale si ritrovarono i due attori in quella sera del 1988. Ma in quel teatro vuoto Vecchiatto capì e a modo suo dichiarò che la fine dell’arte drammatica apriva la strada al ritorno del mostro”.



Visionnaire 24 al Museo FRaC

Visionnaire24, con la direzione artistica di Andrea Avagliano, è promossa dall’Associazione Culturale Tutti Suonati in sinergia con la direzione artistica del Museo FRaC, nell’ambito delle attività culturali del museo sostenute dal Comune di Baronissi, in collaborazione con CanoneInverso officina di idee e con il patrocino morale dell’ associazione Roberto Rossellini.

𝐁𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐩𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞 𝐇𝐲𝐠𝐢𝐞𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐈𝐕 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥