Nocera Superiore, sequestrati migliaia di articoli contraffatti destinati ai bambini

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi, all’esito di un intervento volto alla repressione del commercio di prodotti contraffatti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro d’iniziativa oltre 5.000 articoli contraffatti.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore durante un controllo presso un esercizio commerciale di Nocera Superiore hanno rinvenuto, esposti per la vendita, migliaia di articoli, tra cui carte da gioco Pokémon, gadget ed accessori di vari marchi, quali Unicorn, Barbie, Disney nonché statuine in vinile Funko Pop, destinati soprattutto ai bambini.

Pertanto, la merce rinvenuta veniva posta sotto sequestro penale ed il rappresentante legale della società segnalato a questa Procura della Repubblica per i reati di “contraffazione” e “ricettazione”.

Si rappresenta che il provvedimento eseguito è una misura reale in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta ad indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

L’operazione di servizio si inserisce ancora una volta in continuità con l’impegno che la Guardia di Finanza mette in campo al fine di contrastare la diffusione di articoli pericolosi che, perché privi di standard qualitativi e di sicurezza, danneggiano il mercato e pongono a rischio la sicurezza dei consumatori.