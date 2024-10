Battipaglia, 3 arresti per spaccio di cocaina, eroina e hashish

di Redazione ZON

La Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia ha arrestato 3 persone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Uno di loro è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di aggredire i poliziotti durante il controllo, come riportato dal quotidiano La città. L’arresto è avvenuto a seguito di un normale controllo stradale, durante il quale gli agenti hanno rinvenuto sei dosi di cocaina, cinque dosi di eroina e un pezzo di hashish di circa sei grammi in loro possesso.

Questi arresti si inseriscono nell’ambito di un’operazione di controllo straordinario del territorio, disposta dal Questore di Salerno, mirata a contrastare l’immigrazione clandestina, lo spaccio di droga e il fenomeno della prostituzione sul litorale di Battipaglia ed Eboli.