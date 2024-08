Battipaglia accoglie un nuovo cittadino: la cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana

di Redazione ZON

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

Con la lettura di questa formula, presso la Sala delle Cerimonie del Casa Comunale, si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana, accogliendo ufficialmente il signor Gurdev Singh come nuovo cittadino italiano.

Gurdev, giunto in Italia 19 anni fa, ha trascorso gli ultimi 15 anni nella città di Battipaglia, distinguendosi come uomo laborioso, padre e marito attento e premuroso. Durante la cerimonia, Gurdev ha prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e ha ricevuto una copia della Costituzione Italiana, simbolo dei diritti e doveri che ora condivide con tutti noi.

L’evento, si è concluso con l’intonazione dell’inno nazionale e la consegna di una lettera di auguri da parte dell’amministrazione comunale accompagnata da una copia della Costituzione.

La nuova modalità inaugurata oggi, grazie all’ impulso della Consulta dei Popoli comunitari ed extracomunitari della Città di Battipaglia, ha l’intenzione di dare dignità e solennità a una giornata che non rappresenta solo un passaggio amministrativo, ma una tappa fondamentale nella vita dei nuovi italiani, un traguardo importante per i tanti che hanno scelto e scelgono l’Italia quale loro nuova casa.

“La cittadinanza italiana non è solo un titolo, ma un impegno e una responsabilità verso la nostra comunità e il nostro Paese”, ha dichiarato la Sindaca di Battipaglia. “Accogliere Gurdev Singh come cittadino italiano è un onore e un simbolo del nostro impegno per l’inclusione e la valorizzazione di tutte le persone che contribuiscono alla crescita della nostra comunità, contribuendo al suo progresso civile e morale.”

L’amministrazione comunale esprime i suoi più sinceri auguri a Gurdev e alla sua famiglia, augurandogli un futuro ricco di opportunità e serenità. Il Comune di Battipaglia continuerà a lavorare per promuovere una società inclusiva e coesa, dove ogni cittadino possa sentirsi parte integrante della comunità: questo è il patrimonio di valori democratici che ci è stato consegnato con lungimiranza dai Padri Costituenti.