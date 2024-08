Pellezzano, da oggi attivi i PUC destinati ai percettori di Adi e Sfl

di Redazione ZON

Progetti Utili alla Collettività, Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

Saranno attivi da oggi, sul territorio del Comune di Pellezzano, i 𝐏𝐔𝐂 (𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀) destinati ai percettori dell’𝐀𝐃𝐈 (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒) e dell’𝐒𝐅𝐋 (𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑙 𝐿𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜).

Il Sindaco Francesco Morra ringrazia per l’attivazione di queste importanti misure di sostegno a favore dei soggetti bisognosi l’Ufficio Ambiente e l’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente, in particolare l’Assessore alle Politiche Sociali, 𝐀𝐧𝐧𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢, che ha seguito da vicino l’organizzazione dei PUC e il 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐨 per la collaborazione fattiva nell’individuazione di tutti i beneficiari.

I primi progetti che partiranno sono:

quello 𝐀𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 che riguarda la sistemazione di tutte le aree verdi del territorio attraverso operazioni di spazzamento, taglio dell’erba e pulizia delle zone adibite a verde pubblico;

𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐢 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢

Per il futuro prossimo verranno attivati anche altri progetti nell’ambito delle 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 e di 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢.

Ringrazio anche l’Assessore 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨, che da delegato all’Ambiente si è impegnato per il lancio del progetto delle Aree Verdi.

Le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire, possono avere una durata limitata nel tempo o una maggiore continuità.