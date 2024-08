Ripristino della Linea Ferroviaria Salerno-Nocera: avviati i lavori dopo mesi di stallo

di Redazione ZON

Avvio dei Lavori sulla Linea Salerno-Nocera: Una Buona Notizia per il Territorio

Finalmente, dopo mesi di attesa, sono iniziati gli interventi di ripristino della linea ferroviaria Salerno – Nocera via Cava de’ Tirreni, bloccata dallo scorso gennaio a causa di una frana al confine tra Salerno e Vietri sul Mare. Questa notizia rappresenta un sollievo per i tanti pendolari e viaggiatori che da tempo attendevano la riattivazione di un’infrastruttura cruciale per l’intera area.

Obiettivo 100 Giorni: Interventi di Sicurezza e Contenimento

L’obiettivo fissato è di completare i lavori entro 100 giorni, garantendo la messa in sicurezza della linea e il ripristino della circolazione. Gli interventi includono la demolizione delle aree colpite e la realizzazione di opere di contenimento, per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro.

Dichiarazione del Sottosegretario Ferrante: Priorità alla Mobilità e allo Sviluppo

Il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha reso noto che, dopo contenziosi e ordinanze di sicurezza, l’autorità giudiziaria ha finalmente concesso a RFI l’accesso ai luoghi interessati.

“Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla mobilità nel territorio e a rafforzare il sistema dei trasporti, vero motore di crescita e sviluppo“, ha dichiarato Ferrante, sottolineando l’importanza di questa infrastruttura per l’intera regione.

Fonte: Salernonotizie