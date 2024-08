Eboli, violenta rapina in casa: commerciante aggredita e derubata

di Redazione ZON

Aggressione e Furto

Un episodio drammatico ha scosso Eboli ieri pomeriggio, quando una giovane donna è stata vittima di una violenta rapina nella sua abitazione. L’incidente è avvenuto in via Fontanelle, un quartiere collinare della città. Due malviventi, come riportato da lacittadisalerno.it, hanno aggredito e derubato la commerciante mentre si trovava sola in casa.

I Dettagli della Rapina

I rapinatori hanno immobilizzato la donna, con uno dei due che l’ha tenuta bloccata mentre l’altro rovistava l’abitazione alla ricerca di oro. Dopo aver trovato e rubato il prezioso metallo, i malviventi sono fuggiti, lasciando la casa in uno stato di completo disordine.

Intervento dei Carabinieri: Avviate le Indagini

Immediatamente dopo l’accaduto, i carabinieri della Compagnia di Eboli sono intervenuti sul posto e hanno avviato un’indagine per rintracciare i responsabili e fare luce su quanto successo. La vittima e i residenti locali sono sotto shock per l’aggressione che ha scosso la tranquilla zona residenziale.

