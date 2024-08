Salerno, Ruggi: pronto soccorso vicino al collasso

di Redazione ZON

Emergenza Sanitaria: Pronto Soccorso in Prima Linea

In provincia di Salerno, i Pronto Soccorso stanno assumendo un ruolo cruciale nel sistema sanitario locale. Secondo i dati diffusi dalla Regione Campania, come riportato dal quotidiano “La Città”, le aree d’emergenza ospedaliera stanno diventando il punto di riferimento per visite ed esami bloccati dalle interminabili liste d’attesa.

Liste d’Attesa Insostenibili: Il Rifugio nei Reparti di Emergenza

Il documento firmato dalla squadra di assessori guidata da Vincenzo De Luca conferma una tendenza preoccupante: sempre più cittadini si rivolgono ai Pronto Soccorso non solo per emergenze, ma per ottenere prestazioni mediche che altrimenti richiederebbero mesi di attesa. Questo fenomeno, accentuato dal caos post-Covid, sta trasformando le aree d’emergenza in una valvola di sfogo per un sistema sanitario sotto stress.

400mila Prestazioni in Aree d’Emergenza

A Salerno, ad esempio, si contano ben 400mila prestazioni effettuate nelle aree di emergenza-urgenza. Questo “escamotage” per bypassare le lunghe liste d’attesa, tuttavia, sta creando un effetto domino negativo: i reparti sono sempre più sovraccarichi, con gravi ripercussioni sul funzionamento complessivo degli ospedali.

Il Caso del Ruggi: Pronto Soccorso Vicino al Collasso

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno è uno degli esempi più lampanti di questa crisi. Il reparto è ormai vicino al collasso, costretto a fronteggiare una mole crescente di richieste che lo stanno spingendo oltre i limiti della sostenibilità.

Fonte: Salernonotizie