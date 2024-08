Salerno, locali occupano il suolo oltre i limiti: le polemiche dei residenti

di Redazione ZON

Occupazione indebita del suolo pubblico: un problema nel cuore di Salerno

Nel pieno centro di Salerno, precisamente in Via Raffaele Conforti e Via A. M. De Luca, si verifica una situazione che ha destato l’indignazione di alcuni residenti. Nelle vicinanze della Banca d’Italia, diversi locali commerciali stanno occupando intere carreggiate, estendendosi ben oltre le superfici di suolo pubblico autorizzate, per le quali pagano i relativi oneri.

La denuncia di un cittadino: “Occupazione oltre i limiti”

Un residente, preoccupato per la situazione, ha deciso di denunciare pubblicamente l’abuso tramite una lettera inviata al quotidiano “Le Cronache”. Nella sua missiva, pubblicata anche online, il cittadino ha allegato prove fotografiche che documentano le violazioni e ha firmato chiaramente la sua denuncia, senza nascondersi dietro l’anonimato.

Sospetti di favoritismi: coinvolto un assessore comunale?

Il cittadino non si è limitato a segnalare l’abuso, ma ha sollevato anche un dubbio riguardante possibili favoritismi. Nella sua lettera, si chiede se l’ampia tolleranza dimostrata nei confronti di uno dei locali non sia legata al fatto che, secondo voci di corridoio, tra i soci vi sia un assessore del Comune di Salerno. Citando un noto statista, ha concluso con una riflessione provocatoria: “A pensare male si fa peccato, ma alcune volte ci si prende…”.

La denuncia ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, aumentando l’attenzione su possibili conflitti di interesse all’interno dell’amministrazione locale.

Fonte: Salernonotizie