Salerno, Via dei Mercanti: scoperta una struttura ricettiva abusiva

di Redazione ZON

Controlli intensivi sulle strutture ricettive del comune di Salerno

La Polizia Municipale di Salerno, guidata dal Comandante Rosario Battipaglia, intensifica i controlli sulle strutture ricettive nel comune. Il Nucleo Antievasione Tributaria, sotto la direzione del Cap. Mario Elia, ha condotto verifiche mirate a individuare violazioni e abusi, con particolare attenzione a B&B, case vacanza e affittacamere. Le ispezioni, sollecitate dal Settore Tributi e dalla SIAE di Salerno, sono state avviate anche a seguito di segnalazioni dei cittadini.

Struttura ricettiva abusiva a Via dei Mercanti

Un recente intervento, scaturito da un esposto, ha portato il Nucleo Antievasione Tributaria e la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno in Via dei Mercanti. Qui – come riportato dal giornale Le Cronache – in un appartamento segnalato come struttura ricettiva abusiva, sono state identificate 8 persone di nazionalità francese che avevano prenotato tramite Booking.com. Le verifiche hanno rivelato che il gestore non aveva comunicato alle autorità di Pubblica Sicurezza la presenza degli ospiti entro le 24 ore dall’arrivo, come richiesto dagli articoli 17 e 109 del T.U.L.P.S. Per questa omissione, il gestore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La struttura è stata classificata come “casa vacanze” in base alla Legge Regionale 24/11/2001 n. 17, che richiede la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Tuttavia, le verifiche presso il SUAP del Comune hanno evidenziato l’assenza di tale documentazione, rendendo l’attività completamente abusiva.

Ulteriori irregolarità

contestate includono la mancata informazione ai clienti sull’Imposta di Soggiorno e la mancata pubblicità dei prezzi praticati. Inoltre, è emerso che la struttura non era registrata sul portale “Tourist Tax” del Comune di Salerno, essenziale per la comunicazione degli ospiti e il calcolo dell’Imposta di Soggiorno.