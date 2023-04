Battipaglia, arrestato spacciatore 20enne dalla Polizia

di Rita Milione

In data 15 aprile 2023, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto a Battipaglia, nella flagranza di reato, un cittadino rumeno di anni 20, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di due panetti di hashish di circa 12 grammi, di un bilancino elettronico di precisione e di alcune banconote di piccolo taglio.