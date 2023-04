Salerno si tinge di rosa: arriva il “Giro Mediterraneo Rosa”

di Rita Milione

Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata dalla prima tappa del “Giro Mediterraneo Rosa” una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta. Le cicliste si sfideranno sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco-Paestum attraversando Salerno nel primo pomeriggio (intorno alle ore 15.30 circa). E’ una sorta di magnifico e spettacolare prologo dell’arrivo della tappa Atripalda-Salerno del Giro d’Italia in programma il prossimo mercoledì 10 maggio

Il transito del “Giro Mediterraneo Rosa” (21 Aprile) e l’arrivo del Giro d’Italia (10 maggio) insieme alla finalissima di Coppa Italia Femminile Juve-Roma (4 giugno) sono dei grandi momenti di sport, aggregazione sociale ed attrazione per Salerno le cui immagini e bellezze saranno diffuse a livello internazionale. E’ una bella occasione per la nostra comunità di applaudire da vicino le campionesse ed i campioni delle due specialità sportive più amate dagli italiani: il calcio ed il ciclismo. Una primavera sportiva di altissimo livello per il cui successo è richiesta anche la collaborazione dei cittadini.

Per consentire il transito sereno e sicuro del “Giro Mediterraneo Rosa” il prossimo venerdì 21 aprile si è svolto un vertice operativo presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti ed i servizi responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Si è deciso al fine di garantire il successo della manifestazione di procedere per la giornata di venerdì 21 aprile ai seguenti provvedimenti: