JJ4, catturata l’orsa che ha ucciso Andrea Papi

di Giusy Curcio

Catturata nella notte JJ4, l’orsa che lo scorso 5 Aprile ha ucciso Andrea Papi, 26enne di Caldes. Il ragazzo stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller. L’orsa è stata catturata mediante trappola a tubo con all’interno della frutta alle ore 23 di ieri nella zona del torrente Meledrio. Attualmente si trova al Centro di recupero fauna alpina del Casteller. Con lei c’è anche M49, l’orso che per ben due volte è riuscito a fuggire dalla struttura prima di essere ricatturato, giudicato pericoloso.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ha dichiarato: “Questo dimostra che quando c’è la possibilità di catturare gli animali pericolosi le nostre strutture sono in grado di farlo in tempi celeri. I principali attori istituzionali sono stati avvistati“.

Sono stati catturati anche due dei tre cuccioli insieme all’orsa JJ4, presa nella notte in Trentino dal corpo forestale. Il terzo cucciolo, invece, non e stato catturato. I due animali, che pesano circa 35-40 chili, hanno due anni di eta e sono stati liberati subito dopo la cattura. Sono gia svezzati. È quanto riferito in conferenza stampa a Trento.

Nei giorni scorsi era stato proprio il governatore Fugatti, a firmare un’ordinanza di abbattimento dell’orsa, poi sospesa dal Tar.