Trentino, runner trovato morto. Probabile l’attacco di un orso

di Pietro Marchesano

Una normale corsa in montagna finita in tragedia: il 26enne Andrea Papi è stato ritrovato senza vita in un bosco della Val di Sole, in Trentino, probabilmente attaccato da un orso durante la sua attività.

Sembra essere questa la strada più battuta dagli investigatori: solo l’autopsia di oggi darà conferme, o eventuali smentite, sull’ipotesi apparsa la più plausibile per dinamiche dell’incidente e ferite trovate sul corpo del ragazzo.

“Le tracce dell’incontro con l’orso partono in località Crocifisso, sotto Pra del Conz, a quota 1.200 metri. Andrea scendeva di corsa lungo la forestale, ma all’improvviso ha tagliato due curve, giù dalla scarpata. Tracce di sangue e sottobosco sconvolto proseguono per 150 metri, in un’area impercorribile a causa di rami ammassati, proprio fino al tronco in cui l’abbiamo trovato”, spiega Fabio Angeli, capo della Forestale di Malè a Repubblica.

“Ferite devastanti alla testa e su tutto il corpo – continua Claudio Schwarz, capo del soccorso alpino – inspiegabili con una caduta accidentale o con l’aggressione di un animale di piccola taglia”.