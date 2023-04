Oroscopo Branko Venerdì 7 Aprile 2023: Ariete formidabile

Ariete Una stagione dell’Ariete formidabile, spetta a voi renderla indimenticabile. Le ambizioni professionali ricevono una bella spinta. Ci possono essere belle soddisfazioni per voi, lanciatevi in avanti.

Toro C’è sempre qualche tensione con i parenti acquisti o con le donne della famiglia. Ci potrebbero essere delle baruffe anche umoristiche. Domenica nel vostro pranzo aprite il vostro uovo e troverete una bella sorpresa.

Gemelli Le stelle propongono una Pasqua tranquilla: sistemate le vostre cose ma senza spendere troppe energie. Se c’è un affare da risolvere potete rimandare tranquillamente. Rivivete quelle vecchie passioni che il vostro cuore ricorda caldamente.

Cancro Ottimi stimoli per la professione, la carriera e gli affari. Oggi potete avere un successo.

Leone L’apparente aria di superiorità che voi assumete non aiuta a nascondere il timore che avete in voi. Non è meglio aprirvi ed essere compresi dai vostri amici? Il dubbio su certi affari può essere giustificato. La vostra pasqua sarà luminosa. Nella salute attenti ad irritazioni, strappi e raucedine.

Vergine Imponetevi di essere più leggeri con voi stessi e sarete più tranquilli con gli altri. Oggi avete tutto da prendere, raccogliere, accumulare e da mettere al sicuro. Siete in un momento importantissimo per la vostra evoluzione. C’è da augurarsi una valanga di passione.

Bilancia Il vostro amore ha il profumo dei fiori di primavera. Possono formarsi nuovi amori, strani, di pelle diversa magari.

Scorpione Non si può stare tranquilli durante queste feste, avete bisogno di energie. Rischiate un po’ di andare fuori controllo con le spese. Considerate un aiuto da parte degli altri. Ricordate, la fortuna inizia sempre da zero e poi si riparte. Nella salute raccomando un controllo alla gola.

Sagittario È successo qualcosa in voi, in questa Primavera. Giove vi manda di baci pieni di fortuna. Stringete relazioni che possono essere proficui in futuro nel mondo del lavoro. Si prevede tanto amore in futuro. Evitate troppi zuccheri.

Capricorno La situazione è quasi ottimale per riprendere in mano i vostri affari e la vostra attività. Ci sono delle belle entrate nel vostro lavoro. C’è un intenso rapporto con una persona che può formare un bell’aspetto in amore e nel vostro lavoro.

Acquario C’è una difficoltà con voi questa mattina. Tenete sotto controllo un problema che dura pochissimo; attenti alla forma fisica e la salute. Attenti nei lavori manuali e nello sport. Siete protetti da un buon cielo durante la domenica di Pasqua.