Nitro: fuori oggi il nuovo album “Outsider”

di Tiara Operno

Esce oggi, Venerdì 7 Aprile, il nuovo atteso album di Nitro “Outsider”, già anticipato da un omonimo singolo e dal brano “Ti direi“.

Parlando del suo nuovo album, Nitro ha commentato: “Outsider” è chi opera in campo letterario e artistico ed è al di fuori di ogni scuola o movimento. Chi sente di non appartenere a niente. Outsider sono io”.

Nel disco le due anime rap e rock dell’artista sono cucite insieme in 14 tracce che raccontano un viaggio. Tra rime crude e versi più introspettivi, c’è il segno di una crescita personale: da un lato l’essenza urban, che affonda le radici nell’hip hop old school, dall’altro il lato rock, che trova ora la sua massima espressione in un sound di distorsioni sporche, bassi potenti e versi urlati dritti in faccia.

Nitro non si distingue solo per l’energia delle rime e le sonorità sperimentali, ma anche nella scelta dei suoi compagni di viaggio. I featuring di “Outsider” ci dimostrano come ancora una volta il rapper si confermi un vero talent scout, accostando a colleghi affermati del panorama urban attuale, nomi di giovani artisti della nuova scena su cui non si può non puntare l’attenzione.

Questa la tracklist dell’album e le sue speciali collaborazioni: