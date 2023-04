Melissa Satta vittima di bullismo risponde: “Questo è bullismo e sessismo”

di Rosa Vitale

MELISSA SATTA BULLISMO: Melissa Satta ha ricevuto commenti offensivi sui social dopo la relazione d’amore con il tennista Matteo Berrettini. Ha deciso poi di rompere il silenzio e in una serie di storie condivise su Instagram ha affermato: “Non sono solita fare questo tipo di video ma sto vivendo una situazione sui social surreale. Da mesi ricevo messaggi pieni di insulti. Messaggi di sessismo e bullismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo”.

“Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy. In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall’altra parte? L’uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”

“Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote… Noi donne dovremmo unirci, dovremmo supportarci e gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili”.

La showgirl ha denunciato alcuni titoli di giornali che sono usciti negli ultimi giorni.

