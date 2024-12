Battipaglia, arriva la prima edizione di “Svit’Art Festival”

di Redazione ZON

Sabato 7 dicembre prossimo, alle 17, presso il Majestic Business Center di Battipaglia, la Cooperativa sociale Voloalto di Battipaglia, in collaborazione con la testata giornalistica Il Sole & le Nuvole, presenta, in anteprima, lo Svit’Art Festival che, attraverso produzioni culturali, artistiche e sociali, intende connotarsi come rilevante iniziativa di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, finalizzata a contrastare il disagio nei diversi contesti sociali, utilizzando la creatività quale strumento di apprendimento e cambiamento individuale e collettivo, di benessere, e di opportunità lavorativa.

Il festival

Obiettivo del Festival, che si svolgerà a maggio 2025, è coinvolgere la collettività in una consapevole relazione di aiuto a sostegno delle persone fragili, utilizzando l’arte, il divertimento, la leggerezza, la bellezza. Protagonista sarà, dunque, “l’arte svitata”, in tutte le sue forme e iniziative, alternative e originali.

“La nostra proposta – spiega il presidente della Cooperativa sociale Voloalto, Maria Carmela Morra – non vuole porsi solo come evento culturale, ma diventare il nostro Manifesto per la costruzione di un mondo migliore, partendo dalla ricostruzione del mondo semplice che, fino a qualche decennio fa, caratterizzava le piccole comunità rurali, nelle quali essere solidali era uno stile di vita, nella consapevolezza che, per attivare veri processi di cambiamento a livello globale, bisogna partire dal contesto locale”.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e dei colleghi di Olevano Sul Tusciano, Michele Ciliberti, e di Bellizzi, Domenico Volpe, nonché dei Consiglieri provinciali Francesco Morra, delegato alla Cultura, e Pasquale Sorrentino, delegato al Turismo, ed, infine, del Consigliere regionale Andrea Volpe, interverranno il presidente della Cooperativa Voloalto, Maria Carmela Morra, il Direttore scientifico della Fondazione Cerps e psichiatra, Walter Di Munzio e Giovanni De Feo, Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell’Unisa, ideatore del metodo “Greenopoli”.

I partecipanti

Nel corso della serata, saranno presentati i partner, il gruppo di lavoro e il Comitato Tecnico Scientifico del Festival, composto da: Antonia Autuori, Presidente della Fondazione di Comunità Salernitana ETS; Clara Bassano, Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. Direttore Scientifico dell’Osservatorio sui Parchi e le Aree Protette del Mezzogiorno (OPM); Gennaro Cuccurullo, Professore associato di Fisica Tecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, Presidente di “Uni In Strada” aps; Giovanni De Feo, Professore associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, ideatore del Metodo “Greenopoli”; Walter Di Munzio, Psichiatra, Direttore Scientifico della Fondazione CERPS (Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Sociali); Pierluigi Estero, Presidente regionale eVice presidentenazionale dell’UNIAT aps; Claudio Romano, Presidente Coop. Sociale GEA.

A seguire, si terrà la performance teatrale “L’utilità dell’inutile”, liberamente ispirata al libro di Nuccio Ordine, a opera della Compagnia Le amiche di Alice, con AngelaAmorosino, Rosa Ferro, Claudia Morena, Simona Soriente e la partecipazione di Lamberto Pinto. Testo e regia di Massimo Pagano. L’evento, gratuito, si concluderà con un rinfresco.