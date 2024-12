Ruggi, feto nato senza vita: quattro medici a processo per omicidio colposo

di Redazione ZON

Saranno processati quattro medici dell’ospedale Ruggi di Salerno in seguito alla tragica morte di un feto partorito senza vita. Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato l’imputazione coatta per gli specialisti in ginecologia e ostetricia, come riportato oggi dal quotidiano “Il Mattino”.

Entro dieci giorni, il sostituto procuratore responsabile del caso dovrà formalizzare le accuse di omicidio colposo in concorso. Successivamente, sarà fissata l’udienza preliminare per valutare il rinvio a giudizio davanti al Gip.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata il 24 agosto 2022 da una coppia di San Marzano sul Sarno, dopo la perdita del loro secondo figlio alla 26esima settimana di gestazione. La coppia aveva contestato la richiesta iniziale di archiviazione da parte della Procura, portando così avanti la ricerca di giustizia per la tragica vicenda.