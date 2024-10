Battipaglia, esibisce documenti falsi durante un controllo: arrestato

di Redazione ZON

Nel pomeriggio del 30 settembre, a Battipaglia (SA), i Carabinieri della Stazione di Montecorvino Pugliano (SA) unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Battipaglia hanno arrestato un uomo per “possesso di documenti falsi, validi per l’espatrio”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di una carta d’identità ed una patente di guida di nazionalità croata, risultati contraffatti.