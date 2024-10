Il Festival del Fumetto approda a Mercato S. Severino: dall’11 al 13 ottobre va in scena il Rota Comix

di Redazione ZON

Non solo ‘nerd’ e cultori del fumetto, ma un evento anche a misura di famiglie e bambini, ed un’occasione importante di marketing turistico per la ristorazione, l’hospitality ed il tessuto commerciale della città.

La prima edizione del Rota Comix, in programma a Mercato S.Severino dall’11 al 13 ottobre, punta sull’aspetto inclusivo e sull’appeal a maglie larghe per attrarre un pubblico eterogeneo in una tregiorni dedicata, sì, alla cultura pop ed al gaming ma accompagnata anche da momenti di spettacolo e di musica di più ampio respiro.

Il festival, organizzato dall’Associazione Capsule Corporation in collaborazione con il Comune di Mercato S. Severino, si svolgerà in due aree adiacenti via Falcone (piazza Califano e Boschetto).

Una tregiorni immersiva con spazi tematici ed ospiti, tra i quali la Tomodachi Crew: il gruppo di streamer che ha reinventato il talk show sulla piattaforma Twitch di Amazon.

Ieri mattina, 1 ottobre 2024, in Conferenza Stampa la presentazione ufficiale a cura del Sindaco, Antonio Somma, del vice Sindaco con delega alla Cultura, Enza Cavaliere, e del team di Capsule Corp.

«Il festival è una ventata di freschezza ed energia per la città – sottolineano Somma e Cavaliere – per com’è stato immaginato e concepito rappresenta un valido momento di attrattività per il tessuto culturale e commerciale di Mercato S. Severino perché la qualità del programma ha fatto sì che in quei giorni l’evento non sarà vissuto soltanto dai sanseverinesi ma anche da tantissimi visitatori provenienti dalla Campania e da altre regioni d’Italia. Il lavoro di promozione territoriale che stiamo portando avanti da tempo – concludono – è un New Deal Culturale a sostegno delle attività commerciali ed artigianali, dell’hospitality, della ristorazione».

Gli eventi imperdibili

Firmacopie: incontri esclusivi con autori pronti a dedicare firme e dediche personalizzate ai fan più appassionati.

incontri esclusivi con autori pronti a dedicare firme e dediche personalizzate ai fan più appassionati. Associazioni Tematiche: eventi coinvolgenti organizzati con associazioni del settore, con performance dal vivo, quiz, giochi e attività interattive.

eventi coinvolgenti organizzati con associazioni del settore, con performance dal vivo, quiz, giochi e attività interattive. Area Cinema: film a tema seguite da discussioni approfondite con ospiti d’eccezione.

film a tema seguite da discussioni approfondite con ospiti d’eccezione. Contest per Talenti Locali: opportunità dal vivo per creator e creativi.

opportunità dal vivo per creator e creativi. Game Zone: giochi da tavolo e digitali.

giochi da tavolo e digitali. Concerti: music experience a tutto tondo.

Gli ospiti del Festival

La lista degli ospiti del Rota Comix è in continua evoluzione. Tra i grandi già nominati di quest’anno sarà presente:

La Tomodachi Crew;

Dario Moccia, il 3° streamer al mondo;

Mario Sturniolo;

Poly Quiz;

VKingPlays;

Davide Masella;

Victor Laszlo Dada;

Nanni.

Tra gli artisti:

Alessio Coppola, Andrea Errico, Carlo Cid Lauro, Daniele De Crescenzo, Emanuele Ercolani, Fabio Ramacci, Fernando Proietti, Italo Mattone, Luigi Formola, Maurizio Rosenzweig, Valerio Forconi e Zamira Fikaj.

Altra grande ospite la Scuola di Fumetto di Salerno.