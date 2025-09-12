12 Settembre 2025 - 15:40
Battipaglia (SA), detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestati due uomini
I due sono stati trovati in possesso di 140 gr. di hashish
Il 9 settembre, a Battipaglia (SA), i Carabinieri del N.O.R. – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di due uomini indagati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, all’esito di perquisizione venivano trovati in possesso di gr. 140 di hashish.