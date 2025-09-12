Salerno, Global Movement to Gaza: Global Sumud Flotilla

di Redazione ZON

Domenica 14 settembre alle ore 11:00, Salerno si mobilita a fianco della Global Sumud Flotilla. Appuntamento alla spiaggia Santa Teresa per chiunque voglia dare sostegno alla più grande missione marittima civile nata per sfidare il blocco illegale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza.

Coordinata da organizzatori di base, marittimi, medici, artisti e attivisti della solidarietà provenienti da oltre 40 Paesi, la GSF è una mobilitazione congiunta del Global Movement to Gaza, della Maghreb Sumud Flotilla (già Sumud Convoy), di Sumud Nusantara e di partner strategici della Freedom Flotilla Coalition.

Il significato della Flotilla

La Flotilla porta aiuti umanitari ma soprattutto vuole rompere l’assedio mediatico e l’isolamento di Gaza, che consente a Israele di operare impunemente contro ogni diritto umanitario e internazionale.

Sumud significa resistenza, costanza, determinazione: la stessa che il popolo palestinese porta avanti nella richiesta di autodeterminazione.

La rete a Salerno

La Global Sumud Flotilla è una iniziativa civile, legale e pacifica, fondata sul diritto internazionale. A Salerno è nata una rete di associazioni, collettivi e singoli cittadini confluita nella Global Movement to Gaza – Salerno, aderendo alla campagna “Da ogni fiume a ogni mare”.

Gli organizzatori denunciano che l’acqua a Gaza è usata come arma di guerra, insieme al cibo, con conseguenze gravissime per bambini, anziani e donne, in particolare per le donne incinte. Tutte le falde freatiche sono state inquinate, ai pescatori è vietato uscire in mare e alle persone di accedervi. L’acqua, i fiumi e il mare sono diventati simboli di oppressione.

Sabotaggi e attacchi subiti

La Flotilla è partita da più porti del Mediterraneo, ma ha già subito due sabotaggi:

un drone militare ha colpito la nave principale “Family Boat” (bandiera portoghese) in acque tunisine;

la nave “Alma” è stata attaccata, sempre in acque tunisine.

Gli equipaggi sono salvi e dichiarano che queste aggressioni non fermeranno la missione pacifica, che continua con determinazione.

Denuncia contro i governi complici

Gli organizzatori condannano la complicità dei governi che rimangono silenti davanti al genocidio, mentre supportano Israele con vendita di armi, accordi diplomatici, commerciali e accademici.

Si chiede:

embargo immediato e sanzioni contro Tel Aviv;

boicottaggio del transito di armi dirette a Israele, che passano anche dal porto di Salerno;

boicottaggio dei prodotti farmaceutici Teva, azienda israeliana leader nei farmaci generici.

L’appello alla cittadinanza

Vi aspettiamo domenica 14 settembre, alle ore 11:00, alla spiaggia Santa Teresa di Salerno.

Il presidio sarà animato da contributi artistici e flash mob. Stringiamoci al fianco di Gaza, della Palestina e della Global Sumud Flotilla.

Le realtà salernitane aderenti

Elenco in ordine alfabetico:

ANPI PROVINCIALE – ARCI SALERNO – Arcipelago SCEC Salerno – ARCYGAY SALERNO – Ass. DONATION – Associazione Arteria – Associazione culturale Cinema e Diritti di Salerno – Associazione culturale Arcoscenico – Associazione Memoria in Movimento odv – AZIONE CATTOLICA DIOCESANA Salerno – BDS Salerno – Blam – CENTRO SOCIALE Jan Assen – CGIL Salerno – Circolo MAREA – Circolo Sinistra Italiana – Collettivo Lisistrata – Comitato Cilento Palestina – Comunità araba palestinese di Salerno e provincia – Confederazione Cobas Salerno – Cooperativa sociale Stalker – CUMPANATICO SUD – D’ALTROCANTO – equAzione. equosolidale Salerno – EUROPA VERDE Giovani Europeisti Verdi – FEMMINILE PALESTINESE – FGC Salerno – Fondazione della Comunità Salernitana Stella Maris Salerno – FONDAZIONE MADRE TERESA DI CALCUTTA – GIT Banca Etica Salerno – Greenpeace Salerno – Human Rights Support – i Morticelli – Il forno di Vincenzo – Il Villaggio di Esteban – Impatto Ecosostenibile Siano SA – IPOTENUSA – La Casa delle rondini Baronissi – LAICI MISSIONARI SAVERIANI Salerno – L’Altritalia o.d.v. Eboli – Legambiente Occhi Verdi Pontecagnano – Legambiente Salerno “Orizzonti” – LIBERA Salerno – LINK Fisciano – Medici senza frontiere, Antenna di Salerno – Associazione Memoria in Movimento odv – MISSIONARI SAVERIANI Salerno – Movimento per la decrescita felice, Salerno – Ottantaquatt Associazione Memoria in Movimento odv ro/100 – Partito di Alternativa Comunista Sezione di Salerno “Ruggiero Mantovani.” – Potere al Popolo Salerno – ResQ Salerno – RETE GIOVANI PER SALERNO – RETE NO DDL – Rifondazione Comunista Federazione di Salerno – SALERNO PALESTINA – Sanitari per Gaza, Salerno – Scuola Penny Wirton Salerno – SINISTRA ITALIANA Unione giovani di sinistra – UDS Salerno – USB AUTISTI RIUNITI NAZIONALE – USB Salerno – ZONA ORIENTALE RUGBY POPOLARE SALERNO.