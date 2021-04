Tante assenze da una parte e dall’altra in un Bayern Monaco-Psg dal sapore di rivincita: Choupo-Moting al posto di Lewandowski

Non è passato neanche un anno e Bayern Monaco-Psg sono di nuovo una di fronte all’altra. Una finale anticipata, una gara da Champions League, ricca di talento, ma anche di tante assenze.

QUI BAYERN MONACO – Flick deve fare a meno di Lewandowski e Gnabry (positivo al Covid), due pedine fondamentali della sua scacchiera. Choupo-Moting è il candidato per sostituire il bomber polacco, l’alternativa sarebbe Muller da finto centravanti. Sulla destra confermato Pavard, ormai totalmente recuperato, con Sule e Alaba coppia centrale.

QUI PSG – Pochettino non se la passa di certo meglio. Il cluster della Nazionale italiana ha contagiato Verratti e Florenzi, due titolari del club parigino. Out anche Kurzawa, Paredes (squalificato), oltre Icardi infortunato come Bernat. Diallo è il candidato per il ruolo di terzino sinistro. Favorito Kean a riempire l’attacco con Mbappé e Neymar.

Bayern Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 21.00.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di Maria, Neymar, Mbappé; Kean. All. Pochettino