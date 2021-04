Con “Ragazza Magica” Jovanotti ci invita a comunicare non soltanto con le parole ma anche con lo sguardo. Ecco il testo e il significato

Il singolo che oggi analizzeremo è “Ragazza magica” di Jovanotti, uno di quei brani che non può non strapparti un sorriso sul viso. Dopo il successo ottenuto con Sabato, L’estate addosso, Gli immortali, Pieno di vita ed E non hai visto ancora niente, Jovanotti, il 26 maggio 2016 ha pubblicato “Ragazza Magica”, sesto estratto dall’album Lorenzo 2015 CC. Pronti a scoprire il testo e il significato del brano?

Ottima combinazione tra un testo intenso e immediato, e un sound che ci ha permesso di ballare tutta l’estate anche, e soprattutto, durante il suo iconico tour “Jova Beach Party“. Siete d’accordo con me che “Ragazza Magica” potrebbe benissimo essere la continuazione dei singoli “Bella” e “Raggio di Sole“?

Se non esistesse un videoclip ufficiale lo immaginerei così: Jovanotti, di fronte alla sua ragazza magica, lascia scorrere le note di questo brano meraviglioso mentre osserva la sua donna cercando di catturare ogni dettaglio del suo volto. Infatti, Jovanotti con questo brano ci invita a comunicare non soltanto attraverso le parole (in questo caso, a quelle ci ha pensato lui) ma anche, e soprattutto, attraverso il linguaggio del corpo che ci permette di capire più in profondità la persona che abbiamo al nostro fianco senza dover per forza utilizzare la nostra voce.

Prima di scoprire il testo, Jovanotti ci ha raccontato, passo dopo passo, com’è nato il brano!

Testo

Che gioia la notte ti ho visto ballare poi rider

Di gusto senza malignità

La gente se vuole sa esser feroce

Sarcastica e cinica e senza pietà

Questa cosa che niente più vale la pena

Di starci a pensare che poi tanto buh

A me non mi piace io credo che invece

Il tempo è prezioso davvero un bel po’

Io quando ti guardo mi basta guardarti

È una bella notizia che porta allegria non c’è

Un paragone non è che un milione di altre notizie ti portano via

A forza di essere molto informato so poco di tutto

E dimentico di guardarti negli occhi sbloccare

I miei blocchi alzare il volume e pensare che si

Oh si la mia ragazza è magica

E lancia in aria il mondo e lo riprende al volo

Trasforma un pomeriggio in un capolavoro

E mi fa stare bene oh yeah

Quando io sto con lei

Se metti un vestito stampato a colori in gara coi fiori

Per me vinci te non è l’apparenza ma

È l’apparizione che ti fa risplendere davanti a me

Sei luce di stella permetti la vita

Qui nel mio pianeta tutto parla di te

Il sangue che brilla la mia clorofilla

Che scorre nel legno di mille chitarre

Di mille violini suonati dal vento

Di mille telefoni in cerca di campo

È meglio per te che quando ti guardo

Non sai che ti guardo così come se

La luna sapesse che stiamo a guardarla

Potrebbe decidere chi non ce n’è e mettersi

In posa cambiare qualcosa invece è bellissima così com’è

Così com’è, così com’è

La mia ragazza è magica

E lancia in aria il mondo e lo riprende al volo

Trasforma un pomeriggio in un capolavoro

E mi fa stare bene oh, yeah

Quando io sto con lei

Ispiri i poeti confondi i magneti

Tu sei la mia luna ti sei la mia dea

Che sale e che scende si spegne e si accende

Governa gli amori

Su e giù la marea e man di i gatti sui tetti a star fuori le notti

Che poi quand’è giorno ti sembrano pigri

Ma è solo stanchezza che tutta l’ebrezza

Di notti d’amore da piccole tigri

Si sentono allegri si fingono saggi domestici

E lenti un po’ come noi condividiamo

La stessa natura selvatica in fondo che bella

Che sei se il frigo è deserto mi porti all’aperto

Vogliamo una mela e mi passa la fame

E quando mi perdo e non mi ricordo mi basta pensarti

E poi mi ricordo il mio posto dov’è

Il mio posto sei te la mia ragazza magica

Che lancia in aria il mondo e lo riprende al volo

Trasforma un pomeriggio in un capolavoro

E mi fa stare bene quando io sto con lei

E mi fa stare bene quando io penso a lei

Basta che penso a lei