Belen cambia casa… anche in tv!

di Riccardo Manfredelli

In attesa di ultimare le ristrutturazioni del suo nuovo appartamento, un super-attico in zona Brera a Milano, Belen Rodriguez cambia casa anche in tv: da settembre la showgirl e imprenditrice digitale argentina sarà ufficialmente un volto Warner Bros. Discovery conducendo ben due programmi: “Onlyfun – Comico Show” insieme ai Panpers su Nove, canale generalista di punta del gruppo Discovery che in autunno vedrà debuttare sui propri schermi anche Amadeus, e – su Real Time – “Amore alla Prova – La crisi del settimo anno” nuovo, ma di certo non innovativo, esperimento sociale televisivo con protagoniste coppie in crisi.

Alla firma dell’accordo con Warner Bros. Discovery, Belen ha commentato: “E’ un onore entrare in questa prestigiosa famiglia. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo questo nuovo capitolo della mia carriera“.

Entusiasmo traspare anche dalle parole di Laura Carafoli, responsabile dei contenuti Warner Bros. Discovery per il Sud Europa: “Belen Rodriguez è una donna piena di idee ed energia. E crediamo che con questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in Amore alla Prova userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in Only Fun rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire”.