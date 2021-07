I quarti di finale di Euro 2020 vedono l’Italia di Mancini affrontare il Belgio. Il mister scioglie i dubbi sul ballottaggio Chiesa/Berardi

Domani alle 21 l’Italia di Mancini si giocherà il passaggio alle semifinali di Euro 2020 contro il Belgio di Martinez. Dopo la vittoria al cardiopalma con l’Austria gli azzurri vorranno ripetersi contro la formazione che ha sbattuto fuori dalla competizione il Portogallo campione in carica. Il match sarà visibile in chiaro e in diretta alle ore 21 in chiaro su Rai 1 e sul satellite con i canali Sky Sport dedicati.

QUI BELGIO – Martinez schiera la formazione tipo contro l’Italia ma dovrà fare i conti con le condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Courtois confermato tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Alderweireld, Vermalen e Vertonghen. Meunier e Thorgan Hazard agiranno larghi a centrocampo con Tielemans e Witsel in cabina di regia. Sulla trequarti spazio a Mertens (se De Bruyne dovesse dare forfait) e Carrasco alle spalle del centravanti Lukaku.

QUI ITALIA – Mancini conferma Donnarumma tra i pali contro il Belgio e dovrebbe schierare Di Lorenzo largo a destra che parte favorito sul recuperato Florenzi. Si rivede Chiellini centrale di difesa in coppia con Bonucci e a sinistra inamovibile Spinazzola. A centrocampo confermato il trio Barella-Jorginho-Verratti con Locatelli pronto a subentrare. Chiesa parte favorito su Berardi per la corsia di destra ma il ballottaggio tra i due dovrebbe mantenersi vivo fino a pochi minuti dal calcio d’inizio. A sinistra confermato Insigne e al centro del tridente dovrebbe partire nuovamente Immobile con Belotti che scalpita dalla panchina.

Le probabili formazioni del match

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne (Mertens), Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini