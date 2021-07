Oroscopo Branko di oggi: 2 Luglio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Oroscopo di oggi del 2 Luglio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

L’inizio di luglio presenta pianeti aggressivi per la politica e di conseguenza i rapporti tra noi tutti non sempre sono leggeri. Quasi 3 giorni con Luna nel segno e il positivo contatto con Venere e con Mercurio vi mettono in evidenza nel lavoro.

Oroscopo di oggi del 2 Luglio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Tanti fenomeni celesti in questo primo caldo fine settimana di luglio, caldo in tutti i sensi, specie domenica quando Urano sarà in quadratura diretta con Marte-Leone. L’amore ha bisogno di una vacanza libera da pensieri materiali.