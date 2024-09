Bellizzi, arrestato per detenzione illegale di armi comuni e da guerra

di Redazione ZON

Come comunicato nella giornata del 16 settembre 2024 dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, il giorno 13 settembre, a Bellizzi (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Battipaglia hanno arrestato un uomo per “detenzione illegale di armi comuni e da guerra” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria, lo stesso, a seguito di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di 2 ordigni esplosivi artigianali, di tipo pirotecnico; 2 simulacri di mine antiuomo, inerti, modello “valmara”, 3 spolette di mine modello “valmara”, 6,75 metri di miccia rapida; 1 passamontagna nero; 1 fucile a canne mozze marca bonsi; 1 paio di guanti neri; 45 cartucce cal. 16; 25 bossoli cal 7.62; 3 bossoli cal. 9; 1 coltello con lama 25,5 cm; illegalmente detenute.